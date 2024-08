Nuovo iPhone SE, 500 euro per schermo Oled e Apple Intelligence

(Adnkronos) – Il prossimo modello di iPhone SE, la quarta generazione della versione più economica dello smartphone Apple, dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2025, secondo quanto riportato da Bloomberg. Le indiscrezioni rivelano che questo nuovo dispositivo sarà un’importante evoluzione rispetto ai suoi predecessori, con l’introduzione di un display OLED che coprirà l’intera superficie frontale del dispositivo e il supporto per funzionalità avanzate di Apple Intelligence. Il design del nuovo iPhone SE 4 sembra ispirarsi all’iPhone 14, con alcune voci che suggeriscono anche una somiglianza con il futuro iPhone 16. Questa novità rappresenta il primo aggiornamento della linea SE dal 2022, segnalando un significativo passo avanti per il modello di fascia economica di Apple. Tra le altre caratteristiche anticipate, si parla dell’inclusione del Face ID, fotocamera posteriore singola e un prezzo che potrebbe rimanere inferiore ai 500 euro. Questo renderebbe l’iPhone SE 4 un’opzione molto competitiva per chi cerca un accesso più economico alle ultime tecnologie di Apple, inclusa l’intelligenza artificiale generativa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)