OnePlus annuncia il lancio globale di Nord CE4 Lite 5G

(Adnkronos) – OnePlus, azienda tecnologica di rilievo a livello globale, ha comunicato oggi il lancio del nuovo smartphone OnePlus Nord CE4 Lite 5G. La presentazione ufficiale del dispositivo è prevista per il prossimo 24 giugno. Il Nord CE4 Lite 5G promette di offrire un'esperienza d'uso rapida e fluida, marchio di fabbrica di OnePlus, ad un prezzo accessibile, che verrà annunciato in occasione della presentazione. Tra le caratteristiche principali del nuovo modello, si segnalano una batteria di lunga durata, capacità di ricarica ultraveloce, un design curato e funzionalità fotografiche avanzate, il tutto mirato a migliorare l'utilizzo quotidiano degli utenti di smartphone. Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha dichiarato: "Con OnePlus Nord CE4 Lite 5G stiamo ridefinendo il mercato degli smartphone economici, offrendo prestazioni di livello flagship a un prezzo imbattibile. Questo dispositivo è progettato per superare le aspettative degli utenti in termini di durata della batteria, velocità di ricarica, qualità del display e capacità fotografica, offrendo un'esperienza premium anche agli utenti con budget limitato." Il Nord CE4 Lite 5G si allinea alla filosofia "Never Settle" di OnePlus, includendo una serie di caratteristiche premium. Tra queste, una batteria da 5.500 mAh ad alta capacità, tecnologia di ricarica rapida SuperVooc da 80W, display AMOLED da 120Hz con luminosità di picco fino a 2.100 nits, tecnologia Aqua Touch e ricarica inversa da 5W. La presentazione del 24 giugno fornirà ulteriori dettagli e informazioni sulle disponibilità e sui mercati di lancio del dispositivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)