OpenAI al lavoro su un nuovo social network: l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da The Verge, OpenAI starebbe sviluppando un proprio social network ispirato a piattaforme come X (ex Twitter). Il progetto, ancora in fase embrionale, rappresenta un’evoluzione strategica significativa per l’azienda nota principalmente per ChatGPT. Fonti interne rivelano che esiste già un prototipo ad uso interno, incentrato sulle funzionalità di generazione di immagini di ChatGPT e dotato di un feed sociale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, avrebbe già avviato una serie di consultazioni private con soggetti esterni per raccogliere feedback sullo sviluppo dell’iniziativa. Al momento, non è chiaro se la piattaforma sarà lanciata come applicazione autonoma oppure se verrà integrata all’interno dell’ecosistema di ChatGPT, che nel mese scorso è diventata l’app più scaricata a livello globale, superando colossi come TikTok e Instagram. Il numero di dettagli emersi è ancora limitato, ma tra le ipotesi in esame vi sarebbe l’impiego dell’intelligenza artificiale per supportare gli utenti nella creazione e condivisione di contenuti di maggiore qualità, in modo simile a quanto proposto da Grok, il chatbot integrato in X. The Verge sottolinea che OpenAI ha in corso numerosi progetti paralleli e che questo social network rappresenta solo una delle possibili direzioni future. Non è dunque garantito che il prodotto arrivi effettivamente sul mercato. Tuttavia, in un panorama dei social media sempre più frammentato e in cerca di innovazione, l’ingresso di un attore tecnologico come OpenAI, con un modello fondato nativamente sull’intelligenza artificiale, potrebbe determinare un cambiamento rilevante nell’equilibrio del settore. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)