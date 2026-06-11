Oppo Enco Clip2, le cuffie “aperte” di Oppo

(Adnkronos) – Il mercato dell’audio wireless si arricchisce di una proposta che fa della consapevolezza ambientale il suo principale punto di forza. Oppo Enco Clip 2 si inserisce in quella nicchia di dispositivi open-ear pensati per chi non tollera l’invasività dei gommini in silicone o l’isolamento totale delle cuffie tradizionali. Non si tratta di un difetto di progettazione, ma di una scelta precisa: rinunciare all’isolamento acustico per garantire comfort prolungato e sicurezza quando si cammina o si corre all’aperto.

Il design a clip permette agli auricolari di appoggiarsi all’esterno del condotto uditivo, eliminando la pressione interna e la necessità di trovare la giusta misura dei cuscinetti. Con un peso complessivo di circa dieci grammi, la struttura risulta impercettibile anche dopo molte ore di utilizzo, supportata da una certificazione IP55 che garantisce la protezione da polvere, pioggia e sudore durante l’attività fisica.

Dal punto di vista tecnico, il driver dinamico da 11 mm offre una pressione sonora elevata e una resa ottimale delle frequenze medio-alte, ideale per podcast, chiamate e musica acustica. Manca, coerentemente con la categoria, la cancellazione attiva del rumore. La connettività si affida al recente standard Bluetooth 6.1, che assicura stabilità di segnale entro i dieci metri e supporta il multipoint per la gestione simultanea di due dispositivi, come smartphone e computer.

L’autonomia dichiarata si attesta sulle 9,5 ore consecutive per i soli auricolari, valore che sale a 40 ore totali sfruttando la custodia di ricarica. La ricarica avviene esclusivamente tramite cavo USB-C in circa un’ora, mentre non è presente il supporto alla ricarica wireless. Tra le funzionalità aggiuntive spiccano i controlli fisici integrati, un microfono con algoritmo di riduzione dei disturbi ambientali e un sistema di traduzione in tempo reale gestito tramite l’applicazione abbinata.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)