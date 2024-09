Pescara Comix & Games 2024: la cultura Pop a Montesilvano

(Adnkronos) – Dal 13 al 15 settembre 2024, torna il Pescara Comix & Games. Nella consueta cornice del Pala Dean Martin di Montesilvano, si svolgerà la tre giorni dedicata a fumetto, games, cinema, cosplay, spettacoli, incontri, workshop e concerti che richiama l’interesse di migliaia di appassionati del settore, e non solo, provenienti da tutta Italia. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, l’area espositiva sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 21:00, l’area concerti, invece, sarà aperta venerdì e sabato dalle 10:00 alle 24:00 mentre domenica, dalle 10:00 alle 21:00. La biglietteria, sarà operativa tutti e tre i giorni a partire dalle 9:30. Per l’undicesima edizione, il direttore Daniele Forcucci ha realizzato un cartellone di eventi di altissimo livello. Tante aree d’interesse con personaggi di rilievo. Ecco il programma degli eventi

Venerdì 13 settembre

Alle ore 18:00 ci sarà una vera icona pop. Un personaggio di caratura mondiale che ha ispirato la serie Netflix intitolata “Supersex”: Rocco Siffredi. A seguire i doppiatori Leonardo Graziano (Naruto e Sheldon in Big bang theory) e Rossa Caputo (Dakota Johnson, Demi Lovato, Hazbin Hotel) parleranno del mondo del doppiaggio. Dal Giappone la creator Tanuki e la ballerina e cosplayer Ruunachu racconteranno il loro lavoro nel mondo dello spettacolo giapponese. A chiudere la giornata, alle ore 21:00, il fantastico spettacolo tributo a Tim Burton con la Spleen orchestra.

Sabato 14 settembre

A partire dalle 16:30, il doppiatore Luca Ward incanterà acon la sua voce e le sue storie. Per gli appassionati di videogiochi ci saranno i Playerinside, noti gamer e youtuber siciliani. Tanti gli incontri come quelli con Gabriele Patriarca e Mirko Cannella, due grandi voci del mondo del doppiaggio. Alle ore 19:00, in collaborazione con Adriatic Film Festival, ci sarà la proiezione del film opera prima “Flaminia” regia di Michela Giraud. La regista sarà presente per incontrare e salutare il pubblico. Alle 21:00 Mai dire Goku l’experience cartoon più grande d’Italia.

Domenica 15 settembre

Maurizio Merluzzo (attore, doppiatore e content creator) salirà sul palco per due volte, alle 15:00 e alle 17:30. Successivamente sarà la volta del duo Ufozero2 (content creators) alle 16:30 e alle 17:30, Michele Vinci (cantante e contenta creator) alle ore 16:00 nello stage2. Il festival si chiuderà con il tributo alla band newyorkese “Kiss”. Tante saranno le aree che animeranno il festival. L’Artist Alley ospiterà diversi nomi del fumetto tra cui: Federica di Meo (Oneira, Somnia), mangaka professionista che ha realizzato il manifesto di questa edizione. Maurizio di Vincenzo (Dylan Dog, Magico Vento), Samuel Spano, Nova, Alessandro Calore, Fabrizio De Fabritiis (zagor) Quest’anno la parte cinema sarà ricca di eventi e di ospiti, infatti la conference room sarà adibita a sala proiezioni con rassegne giornaliere dei più bei cortometraggi internazionali provenienti dal Miraban UK Film Awards. Ospite il 13 settembre l’attore e regista romano, Matteo Cirillo, mentre domenica 15 sarà con noi Jason Smith, compositore, music editor, vincitore del Primetime Emmy Awards per il suo lavoro su”Gli Anelli del Potere”, la serie TV targata Amazon dedicata alla saga “Il Signore degli Anelli”. Michela Giraud presenterà, come detto, il suo film alle ore 19:00 di sabato 14 settembre. Tutti gli eventi cinematografici avranno il CINEMA PASS che potrà essere acquistato sempre tramite ciaoticket.

La mattinata del venerdì sarà dedicata alle scuole, con attività con l’accademia del fumetto di Pescara, l’Adriatico film festival con la proiezioni di alcuni cortometraggi d’animazione e future Academy, che mostrerà il coding e il suo utilizzo. Un intero padiglione, invece, sarà interamente a disposizione del mondo asiatico con tantissime attività e spettacoli. Grande spazio al mondo del cosplay con parate e raduni in collaborazione con “Lucca Comics & Games”. Inoltre l’immancabile Cosplay Contest targato Epicos che darà la possibilità di accedere alla finale de CIC Campionato Italiano Cosplay. Non mancherà il Kpop con show e contest in collaborazione con dask e kble jungle. La migliore crew avrà la possibilità di accedere alle finali del Kpop dance fight fest, direttamente al Napoli Comicon 2025. Tantissimi saranno gli stand e gli intrattenimenti: infatti, sabato 14 settembre, saranno ospiti della kermesse Luca Franchini e Michele Posa per un incontro con il pubblico, durante il quale si parlerà del mondo del wrestling. Il duo, inoltre, commenterà dal vivo il “Power Belt Challenge”, l’evento di wrestling imperdibile che vedrà alcuni tra i migliori lottatori europei affrontarsi. Grande spazio sarà dedicato al mondo del games con la presenza del “Play on tour” (il festival modenese del gioco più importante d’Italia). Un’area sarà riservata agli amanti del videogames, con tantissime console new gen e retrogame, oltre agli immancabili cabinati da bar. Tutti i dettagli del programma sono consultabili online nel sito ufficiale del Pescara Comix Con oltre 7000mq, più di 100 eventi al giorno, oltre 100 espositori tematici, tantissimi ospiti nazionali ed internazionali, 2 grandi aree food per i visitatori, il “Pescara Comix & Games” è parte integrante del C.F.C. – COMIX FESTIVAL COMMUNITY, un’unione di festival che condivide il proprio know-how di operatori di settore, collaborando attivamente nella crescita delle rispettive manifestazioni. 13-14-15 settembre – Biglietti disponibili su ciaotickets e al botteghino. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)