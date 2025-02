Pokémon GO City Safari a Milano, ecco come partecipare all’evento italiano

(Adnkronos) – Dal 29 al 30 marzo 2025, Milano si trasformerà in un gigantesco parco giochi per gli appassionati di Pokémon GO. Il Pokémon GO City Safari, un evento live unico nel suo genere, porterà migliaia di Allenatori a esplorare la città alla ricerca di Pokémon rari e a vivere esperienze uniche.

Eevee, con il suo caratteristico cappello da esploratore, sarà il simbolo del Pokémon GO City Safari di Milano. I giocatori potranno far evolvere il loro Eevee nelle sue otto forme (Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon) tutte con il cappello da esploratore, completando una speciale ricerca a tempo. Durante il City Safari, gli appassionati di Pokémon GO avranno una serie di opportunità entusiasmanti. Per la prima volta, il Pokémon Mudbray, conosciuto come il Pokémon Ciuconiglio, farà la sua apparizione all’interno del gioco, rendendo questo evento un’occasione speciale per i giocatori. In aggiunta, ci sarà anche una maggiore probabilità di incontrare Pokémon cromatici, aumentando le emozioni per i cacciatori di varianti rare. L’evento sarà anche l’occasione per completare nuove missioni di ricerca speciali. Collaborando con il Professor Willow ed Eevee, i giocatori potranno esplorare angoli nascosti della città alla scoperta di nuovi Pokémon. Questo aspetto del gioco invita tutti a interagire più profondamente con l’ambiente urbano, trasformando una semplice passeggiata in una vera avventura. Un altro aspetto fondamentale del City Safari sarà l’opportunità di socializzare con altri Allenatori. Grazie ai numerosi stand ed eventi organizzati per l’occasione, sarà facile incontrare altri appassionati, scambiare Pokémon e condividere esperienze di gioco. Questi incontri arricchiscono l’esperienza sociale del gioco, consolidando la comunità di Pokémon GO. Infine, partecipare all’evento offrirà anche la possibilità di ottenere premi esclusivi. Gli Allenatori potranno guadagnare oggetti speciali come moduli esca a lunga durata e souvenir unici, che sono non solo utili per il gioco ma anche ottimi ricordi dell’evento.

Ecco come partecipare al Pokémon GO City Safari di Milano

I biglietti per partecipare al Pokémon GO City Safari: Milano sono già in vendita, e possono essere acquistati su Pokemongolive.com e direttamente dall’app Pokémon GO.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro per ogni giornata di gioco. Inoltre, per i fan più appassionati che desiderano vivere l’avventura per l’intero weekend, è disponibile anche un pacchetto cumulativo di due giorni al prezzo di 18 euro. I biglietti possono essere acquistati fino all’esaurimento. I possessori del biglietto avranno anche accesso a bonus e premi aggiuntivi: maggiori possibilità di incontrare Pokémon Cromatici, fino a cinque scambi speciali al giorno in città, il 50% in meno di polvere di stelle negli scambi, moduli esca con durata fino a 4 ore e l’esclusivo souvenir Piccola Bussola regalato dal proprio compagno Pokémon. I bonus acquistati per il sabato saranno disponibili anche la domenica.

Per maggiori dettagli sull’evento, consultare il blog post ufficiale su Pokemongolive.com

