Pokémon GO Fest Madrid: grande partecipazione internazionale nel cuore della Spagna

(Adnkronos) – Dal 14 al 16 giugno 2024, la città di Madrid si è trasformata nel palcoscenico del Pokémon GO Fest, attirando una folla internazionale di 190.000 partecipanti, il 70% dei quali provenienti da fuori Spagna. Questo evento ha offerto non solo giochi, ma anche una piattaforma di scambio culturale e di esperienze uniche, arricchendo l'interazione sociale e ludica tra appassionati di tutte le età. Il Parco Juan Carlos I di Madrid è stato uno dei due epicentri dell'evento, dove i giocatori hanno catturato 6,6 milioni di Pokémon e percorso una distanza media di 16,4 km ciascuno. Tra le novità più apprezzate, la Football Experience ha offerto agli appassionati l'opportunità di incontrare leggende del calcio come Mendieta e Morientes, trasformando il parco in un vivace punto di incontro tra sport e gioco digitale. Parallelamente, i percorsi ufficiali di Pokémon GO, realizzati in collaborazione con il Comune di Madrid, hanno guidato i partecipanti attraverso itinerari tematici nel cuore storico e nelle zone più moderne della città, offrendo una nuova prospettiva sulla capitale spagnola e sottolineando il potenziale del gioco come strumento di esplorazione urbana. "Decine di migliaia di giocatori da tutto il mondo sono venuti a Madrid per godersi il Pokémon GO Fest questo fine settimana. Godendosi il sole e l'atmosfera del festival, gli allenatori di tutte le età hanno fatto nuove amicizie, catturato Pokémon esclusivi e ricevuto sorprese speciali sia al Parque Juan Carlos I che in tutta la città. Tra i punti salienti c'è stata una speciale zona di esperienza calcistica in cui gli allenatori hanno potuto incontrare ed esercitare le loro abilità calcistiche con stelle internazionali come Morientes, Mendieta e Losada. Abbiamo anche avuto la fortuna di assistere a cinque proposte di matrimonio durante il fine settimana!", ha dichiarato Philip Marz, Regional Marketing Director di Pokémon GO. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)