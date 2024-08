Polaris Dawn: la nuova Era nell’esplorazione spaziale commerciale

(Adnkronos) –

Il 27 agosto 2024, SpaceX è pronta a lanciare la missione Polaris Dawn, una delle più ambiziose nel campo dell’esplorazione spaziale commerciale. Il lancio avverrà dal Complesso di Lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida, alle 3:38 del mattino ET, con ulteriori opportunità di lancio previste per le 5:23 e le 7:09 dello stesso giorno. In caso di necessità, sono previste opportunità di backup il giorno seguente negli stessi orari. La missione sarà trasmessa in diretta circa tre ore e mezza prima del lancio, permettendo agli appassionati di seguire l’evento in tempo reale. Il vettore Falcon 9 porterà in orbita la navicella Dragon, già protagonista della missione Crew-1 verso la Stazione Spaziale Internazionale e della missione Inspiration4, il primo volo orbitale tutto civile. Questa sarà la quarta missione per il primo stadio del razzo, che ha già supportato il lancio della Crew-8 e di due missioni Starlink. Dopo la separazione del primo stadio, il razzo atterrerà sulla piattaforma drone A Shortfall of Gravitas nell’Atlantico. Polaris Dawn si pone degli obiettivi scientifici cruciali, raggiungerà l’orbita terrestre più alta mai volata dall’epoca del programma Apollo e effettuerà la prima attività extraveicolare (EVA) commerciale con tute spaziali sviluppate da SpaceX. I membri dell’equipaggio, guidati dal comandante della missione Jared Isaacman, Kidd Poteet, e gli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon, condurranno 36 studi e esperimenti scientifici, in collaborazione con 31 partner, per promuovere la salute umana sulla Terra e durante i voli spaziali di lunga durata e verificheranno le comunicazioni laser basate su Starlink nello spazio, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare le telecomunicazioni interplanetarie. Inoltre l’equipaggio indosserà le innovative tute realizzate da SpaceX. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)