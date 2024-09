Qualcomm rivoluziona il futuro dei PC con Snapdragon X Plus 8-Core

(Adnkronos) – In occasione della partenza di IFA 2024 a Berlino è stata annunciata da Qualcomm Technologies l’ultima aggiunta alla sua famiglia Snapdragon X Series: lo Snapdragon X Plus 8-core. Questa piattaforma innovativa promette di portare l’esperienza utente a un livello superiore, offrendo una durata della batteria senza precedenti, prestazioni di picco e un’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale grazie alle esperienze Copilot+. Il cuore pulsante di questa nuova piattaforma è la CPU Qualcomm Oryon 8-core, progettata per garantire una reattività e un’efficienza senza pari. I benchmark mostrano un impressionante aumento del 61% nelle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente, con un consumo energetico notevolmente inferiore rispetto ai concorrenti. La GPU integrata e il supporto per un massimo di tre monitor esterni assicurano un’esperienza visiva coinvolgente, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La vera rivoluzione sta nell’integrazione di una potente NPU (Neural Processing Unit) a 45 TOPS, che offre una potenza di elaborazione AI senza precedenti. Questo, combinato con i progressi significativi nella connettività, apre le porte a un nuovo livello di produttività e interazione intelligente. Che si tratti di creare presentazioni dinamiche o di partecipare a videoconferenze fluide, lo Snapdragon X Plus 8-core è pronto a trasformare il modo in cui lavoriamo e ci divertiamo, sostiene l’azienda. Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated, ha sottolineato l’importanza di questa nuova piattaforma nel portare l’esperienza Copilot+ basata sull’intelligenza artificiale a un pubblico più ampio. La collaborazione con i principali produttori globali, come Asus, dimostra l’impegno di Qualcomm nel rendere queste tecnologie innovative accessibili a tutti. L’entusiasmo per lo Snapdragon X Plus 8-core è condiviso anche da Microsoft. Pavan Davuluri, Corporate Vice President di Windows + Devices, ha evidenziato come questa piattaforma stia ampliando le possibilità dei PC Copilot+, consentendo a un numero sempre maggiore di persone di sperimentare il potenziale dell’intelligenza artificiale in Windows. I primi PC dotati di Snapdragon X Plus 8-core sono già disponibili a partire da oggi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)