realme GT 6 e Buds Air6 Pro: realme presenta la tecnologia del futuro a Milano

(Adnkronos) – Il 20 giugno, la città di Milano ospiterà il lancio globale del realme GT 6, il nuovo "flagship killer" del marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo. Nel corso dell'evento realme presenterà il nuovo modello equipaggiato con l'innovativo chipset Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm e le rivoluzionarie realme Buds Air6 Pro. Sarà proprio Qualcomm, partner e ospite di realme, nella persona di Emiliano Sottani, Senior Director of Product Marketing di Qualcomm Europe, a svelare le capacità innovative di questi chipset, con miglioramenti del 20% nelle prestazioni della CPU e del 15% in quelle della GPU rispetto ai modelli precedenti. Il chipset Snapdragon 8s Gen 3 sarà il cuore del realme GT6 e la tecnologia che lo anima promette anche una reattività e velocità senza precedenti avendo stabilito nuovi standard di benchmark superando 1.650.000 punti. Allo stesso modo, il realme GT 6T, destinato ad una fascia di pubblico più ampia, monta il Snapdragon 7+ Gen 3, con l'obiettivo di equilibrare potenza ed efficienza energetica. Nel corso dell'evento, che si protrarrà per tutta la giornata del 20 giugno, realme introdurrà al pubblico i suoi rivoluzionari auricolari, le Buds Air6 Pro. I nuovi dispositivi audio sono dotati di un sistema a due microfoni e tecnologia Smart Adaptive Noise Cancellation, che regola la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante, mentre un sistema a doppio driver Hi-Fi che include un woofer da 11 mm e un tweeter microplanare da 6 mm è in grado di produrre bassi profondi e alte frequenze cristalline, assicurando inoltre il supporto per la trasmissione wireless LDAC HD e la certificazione Hi-Res Audio. Sempre durante la giornata del 20 giugno, realme ospiterà la tavola rotonda "

AI for Young: Rivoluzionare le abitudini digitali dei più giovani

". Influencer internazionali provenienti dall'India, dal Sud-Est asiatico e dal Sud America discuteranno il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'educazione e nello sviluppo professionale dei giovani, sottolineando come la tecnologia possa essere un motore di cambiamento e innovazione.

L'evento di lancio del GT6 sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube

L'evento di lancio del GT6 sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, permettendo così anche al pubblico internazionale di assistere alla presentazione dei nuovi dispositivi e di scoprire le ultime novità in termini di smartphone e tecnologia AIoT.