realme: smartphone, in arrivo flagship killer GT 6 ‘più luminoso e gentile con gli occhi’

(Adnkronos) – Debutta il 20 giugno a Milano il flagship killer realme GT 6 che segna il ritorno della serie GT e punta a diventare il nuovo punto di riferimento nel settore degli smartphone con il display più luminoso al mondo, il migliore sotto i mille euro. Il nuovo realme GT 6 – si legge in una nota – presenta i 4 elementi chiave: luminosità da 6000 nit e tecnologia di eccellenza, protezione degli occhi ed esperienza d'uso di un vero flagship non solo soddisfacendo, ma superando, questi standard. La serie GT 6 introduce un rivoluzionario avanzamento nella tecnologia di visualizzazione degli smartphone con un display Ultra Bright da 6000 nit, il primo del settore. Grazie all'utilizzo di materiali di qualità elevata, non solo si garantisce massima luminosità del display, ma si riduce anche in modo significativo il consumo della batteria, assicurando una visibilità e un’operatività eccezionali, anche nelle condizioni di luce solare più difficili, pur rimanendo efficiente. Consapevole del ruolo cruciale che la qualità del display svolge nell'esperienza d'uso, realme ha progettato GT 6 per eccellere negli ambienti in cui la luce solare è intensa. La capacità di mantenere la visibilità in condizioni estreme non solo rende lo smartphone più pratico, ma garantisce anche un'esperienza visiva di qualità superiore per gli utenti. Oltre all'eccellente luminosità, realme GT 6 incorpora miglioramenti specifici pensati per i videogiochi, come le tecnologie HDR e Pro-XDR che offrono una gamma più ampia di colori e livelli di luminosità, garantendo una visione più coinvolgente, soprattutto per i giocatori. Pro-XDR, se abilitato, migliora la gamma dinamica ottenendo neri più profondi e colori più vivaci, per un'esperienza visiva davvero accattivante. Dotato di sensori che svolgono un monitoraggio costante della luce ambientale, realme GT 6 è in grado di adattarsi perfettamente con la precisione offerta da 10.240 livelli di luminosità, garantendo le impostazioni ottimali del display in tempo reale in diverse condizioni di illuminazione. Questa luminosità adattiva, combinata a una gestione energetica ultra-efficiente, fa di realme GT 6 un pioniere nella tecnologia dei display per smartphone. Inoltre, grazie all'avanzata tecnologia LTPO 8T, si migliora ulteriormente l'esperienza dell'utente. Adattando in modo intelligente la frequenza di aggiornamento del display ai contenuti, LTPO riduce il consumo energetico fino al 20%, offrendo un risparmio energetico paragonabile a un aumento della batteria da 300 mAh. Ciò estende le prestazioni complessive del dispositivo a un livello paragonabile a quello di una batteria da 5800 mAh (5500 mAh di base + 300 mAh di risparmio energetico), consentendo agli utenti di godere di un utilizzo prolungato del dispositivo senza sacrificare la luminosità o le prestazioni. La tecnologia 8T LTPO ottimizza l'uso dell'energia riducendo la frequenza di aggiornamento per i contenuti statici e aumentandola per una visualizzazione più fluida nelle azioni più veloci. Questa regolazione consente agli utenti di godere di uno scrolling fluido, di giochi reattivi e di una maggiore durata della batteria, garantendo un equilibrio ottimale tra prestazioni elevate ed efficienza energetica, la scelta migliore per chi cerca prestazioni visive di alto livello e una durata della batteria sorprendente. Dando priorità al comfort della vista, realme GT 6 ridefinisce l'esperienza di visualizzazione degli smartphone. La sua innovativa tecnologia di regolazione della luminosità PWM a 2160 Hz contrasta l'affaticamento visivo, un problema comune a molti utenti soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione. Grazie alla retroilluminazione con una frequenza 4,5 volte superiore a quella della maggior parte degli smartphone, realme GT 6 elimina lo sfarfallio, fornendo un'immagine più uniforme, regolare e più chiara. Inoltre, l'oscuramento ad alta frequenza si adatta in modo intelligente all'ambiente esterno, passando automaticamente all'oscuramento CC in condizioni di maggiore luminosità per una nitidezza visiva ottimale. Per ridurre al minimo l'affaticamento della vista, realme GT 6 è inoltre dotato di un sistema di protezione alimentato dall'intelligenza artificiale che adatta le impostazioni dello schermo alle modalità di utilizzo e alla luce ambientale attraverso regolazioni della luminosità e della temperatura del colore, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione. Per l'uso notturno, una speciale modalità Sleep imposta automaticamente lo schermo su colori più caldi, contribuendo a una visualizzazione più piacevole e a un miglioramento del sonno. L'attenzione di realme GT 6 per un'esperienza visiva eccezionale che privilegi il comfort della vista è testimoniata da quattro certificazioni ricevute dalle principali autorità del settore. La prima certificazione SGS Five-star Esports Display garantisce immagini fluide e reattività per i giocatori; la certificazione SGS Five-star Sunlight-Readable Display attesta un'eccezionale leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione; la certificazione SGS AI Eye-Protection Display comprova le funzioni intelligenti per ridurre l'affaticamento della vista; e la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free Display, assicura un'esperienza visiva confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione. Queste certificazioni, unite alle innovative tecnologie di visualizzazione, fanno di realme GT 6 un leader nel settore degli smartphone, stabilendo nuovi parametri di riferimento per la qualità visiva, le prestazioni e il comfort dell'utente. Il flagship killer realme GT 6 – conclude la nota – stabilirà nuovi standard per i display degli smartphone grazie al suo display Ultra Bright da 6000 nit, uno dei più luminosi disponibili su smartphone di questo segmento. L'avanzato pannello LTPO 8T garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva, massimizzando la durata della batteria e, grazie alla tecnologia di oscuramento intelligente per il comfort della vista e alle eccezionali prestazioni HDR, il flagship killer realme GT 6 offre uno dei display più avanzati del mercato —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)