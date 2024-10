Resident Evil 2 Remake arriva su iPhone, iPad e Mac

(Adnkronos) – Il capolavoro survival horror del 1998, Resident Evil 2, torna in una veste completamente rinnovata e si appresta a terrorizzare gli utenti iOS. Capcom, la casa produttrice del gioco, ha annunciato l’arrivo del remake sull’App Store, permettendo ai giocatori di immergersi nell’apocalisse zombie direttamente dai propri dispositivi mobili. Questa riedizione non è una semplice conversione, ma una vera e propria reinterpretazione del classico, la stessa uscita su PC e console, con una serie di innovazioni che modernizzano l’esperienza di gioco senza snaturarne l’atmosfera. Tra le novità più significative, spicca la visuale in terza persona, che offre una prospettiva più dinamica e coinvolgente rispetto alla telecamera fissa dell’originale. Anche l’interfaccia è stata modificata, con una mappa che si aggiorna automaticamente e un sistema di controllo ottimizzato per i dispositivi touch. Non mancheranno ovviamente gli elementi che hanno reso celebre Resident Evil 2, come gli enigmi ambientali e le iconiche armi, tra cui la potente pistola Matilda. La storia ripercorre le vicende di Leon S. Kennedy e Claire Redfield, due poliziotti alle prese con l’orrore di una città invasa dai non morti. Dopo aver completato la campagna principale, i giocatori potranno accedere a una serie di contenuti extra, tra cui la modalità “Sopravvissuto”, che metterà alla prova le loro abilità di sopravvivenza. Resident Evil 2 sarà disponibile per il download a partire dal 31 dicembre 2024 e sarà compatibile con iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o versioni successive, iPad con processore M1 o successivi e Mac con Apple Silicon. Il gioco sarà gratuito, ma offrirà acquisti in-app dopo aver fatto giocare all’inizio dell’avventura. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)