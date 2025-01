Roborock, ora il robot pulisce spostando scarpe e altri ostacoli

(Adnkronos) – Roborock, azienda leader nel settore della pulizia domestica robotizzata, ha presentato al CES 2025 la sua visione per il futuro della smart home cleaning. Protagonista assoluto è Saros Z70, il primo robot aspirapolvere al mondo prodotto in serie dotato di un braccio robotico intelligente, OmniGrip. Questa tecnologia, unita ai nuovi modelli Saros 10 e Saros 10R, segna un passo avanti significativo nell’automazione domestica. L’innovazione principale risiede in OmniGrip, il braccio robotico a 5 assi di Z70. Grazie a questo sistema, il robot non si limita a rilevare gli ostacoli, ma li afferra e li sposta, liberando il pavimento da oggetti come calzini, fazzoletti e calzature fino a 300 grammi. L’interazione con l’ambiente è gestita dall’intelligenza artificiale del robot, che mappa l’ambiente, identifica gli oggetti e ne pianifica lo spostamento. Il tutto è controllabile tramite l’app Roborock, che permette di personalizzare il comportamento di OmniGrip e di garantirne la sicurezza tramite funzioni come il blocco bambini. Saros Z70 si avvale del sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0, basato su sensori 3D Time-of-Flight e una telecamera RGB potenziata dall’AI. Questa tecnologia consente una mappatura tridimensionale precisa dell’abitazione e il riconoscimento di oltre 100 tipi di ostacoli. La tecnologia VertiBeam aumenta ulteriormente la precisione nell’evitamento degli ostacoli grazie a un laser verticale che analizza le superfici con un dettaglio maggiore. Oltre alla navigazione avanzata, Z70 offre una potente aspirazione da 22.000 Pa, un doppio sistema anti-groviglio e panni rotanti sollevabili per una pulizia efficace. Completano le funzionalità le opzioni “Pet-Friendly” per il controllo degli animali domestici e la compatibilità con la Multifunctional Dock 4.0, che offre il lavaggio dei mop con acqua calda, la rimozione automatica dei panni e la ricarica rapida. Roborock introduce anche i modelli Saros 10 e 10R, entrambi con un design ultrasottile. Saros 10 si distingue per il sistema di navigazione RetractSense, che combina il tradizionale modulo LDS con un sensore ToF per evitare gli ostacoli e prevenire danni. Il sistema di lavaggio VibraRise 4.0 e l’elevata potenza di aspirazione garantiscono una pulizia profonda. Saros 10R utilizza invece il sistema StarSight Autonomous System 2.0 per una mappatura 3D e un rilevamento degli ostacoli estremamente precisi. Entrambi i modelli integrano la tecnologia VertiBeam e il telaio AdaptiLift per superare dislivelli. Saros 10 è compatibile con RockDock Ultra 2.0, mentre Saros 10R con Multifunctional Dock 4.0, entrambe dotate di funzioni avanzate come il lavaggio del panno a caldo e la ricarica rapida. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)