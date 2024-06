Roborock Qrevo Master, recensione del robot puliscipavimenti smart

(Adnkronos) – Il Roborock Qrevo Master è l'ultima aggiunta alla linea di robot aspirapolvere e lavapavimenti di Roborock, disponibile dal 13 giugno nei negozi italiani. Posizionandosi al vertice della gamma Qrevo, il Qrevo Master supera modelli precedenti come il Qrevo MaxV, presentando caratteristiche avanzate che lo rendono un dispositivo di pulizia domestica altamente efficiente. Uno dei punti di forza del Qrevo Master è la sua potente capacità di aspirazione, che raggiunge i 10.000 Pa, eguagliando il modello S8 MaxV Ultra e superando i 7.000 Pa del Qrevo MaxV. Questo lo rende particolarmente adatto a rimuovere polvere, sporco e detriti anche dalle superfici più difficili. Un'altra innovazione significativa è la spazzola DuoRoller Riser con tecnologia anti-groviglio, accompagnata da una spazzola laterale FlexiArm, che garantisce una pulizia più completa e senza intoppi. La principale differenza tra il Qrevo Master e l'S8 MaxV Ultra risiede nel sistema di lavaggio. Mentre l'S8 utilizza un sistema Extra Edge, il Qrevo Master è dotato di un sistema di lavaggio FlexiArm, progettato per raggiungere e pulire a fondo gli angoli. Inoltre, le spazzole e i panni lavapavimenti si sollevano automaticamente quando non in uso, evitando la contaminazione incrociata tra diverse superfici. Soprattutto, il Qrevo Master è equipaggiato con una serie di funzionalità intelligenti che migliorano ulteriormente la sua efficacia. Tra queste, il sistema Carpet Boost+ che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione sui tappeti, e il sistema di rilevamento dello sporco intelligente che attiva una pulizia extra nelle aree più sporche. Inoltre, è possibile effettuare videochiamate agli animali domestici, offrendo un tocco personale a chi ama monitorare i propri amici a quattro zampe durante la giornata. Il controllo del robot può avvenire tramite l'app Roborock o comandi vocali, garantendo una gestione semplice e intuitiva. La app ufficiale funziona molto bene, e permette di gestire l'utilizzo basato su intelligenza artificiale che personalizza automaticamente le prestazioni del Qrevo Master a seconda delle caratteristiche della stanza e del pavimento, ma in generale l'utilizzo del prodotto tramite smartphone o smart device è molto semplice, visto che è possibile utilizzare widget appositi e c'è anche una app per Apple Watch. Il Qrevo Matser si rivela sicuramente più smart dei suoi predecessori, e non perde mai colpi quando si tratta ad esempio di riconoscere una zona con ostacoli o scale. Come altri modelli premium della gamma Qrevo, il Qrevo Master è dotato di una stazione di autopulizia. Questa stazione non solo lava i panni a 60°C e li asciuga a 45°C, ma si occupa anche dello svuotamento automatico del cestino della polvere e del serbatoio dell'acqua sporca, ricaricando al contempo il serbatoio dell'acqua pulita. Queste funzionalità riducono notevolmente la necessità di interventi manuali, rendendo la manutenzione del robot estremamente comoda. Il Roborock Qrevo Master rappresenta un notevole passo avanti nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, combinando una potenza di aspirazione eccezionale con tecnologie innovative per la pulizia. Le sue funzionalità intelligenti e la stazione di autopulizia lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di pulizia domestica all'avanguardia.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)