Samsung e Wicked si uniscono per creare un’esperienza audio magica su Music Frame

(Adnkronos) – Immaginate di trasformare il salotto in un palcoscenico incantato, dove la musica prende vita e ti trasporta nel mondo straordinario di Oz. È proprio questa la magia che Samsung vuole portare nelle nostre case con il nuovo Music Frame Wicked Edition, un’edizione limitata del suo speaker wireless personalizzabile, nata dalla collaborazione con l’attesissimo film Wicked. Non si tratta solo di un semplice speaker, ma di un’esperienza audio completa, che unisce un suono coinvolgente a un design unico ispirato al celebre musical. Cheolgi Kim, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics, ha spiegato come l’obiettivo sia quello di offrire un prodotto che non solo suoni alla grande, ma che permetta anche di esprimere la propria personalità e rendere la tecnologia un elemento di design. La confezione del Music Frame Wicked Edition è stata pensata per stupire, con una scatola personalizzata e un portafoto a tema che include tre cartoline fotografiche esclusive, alcune autografate. E poi, ovviamente, c’è la cornice in edizione limitata con un design che richiama il mondo di Oz. Ma la vera magia avviene quando si preme play. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos, il suono avvolge completamente, creando un’esperienza multidimensionale che fa sentire al centro della scena. E con la funzione Q-Symphony, è possibile collegare il Music Frame ad altri dispositivi Samsung compatibili per un’esperienza sonora ancora più immersiva. Music Frame in edizione speciale Wicked arriverà in USA a fine di ottobre, insieme con il film, in attesa di raggiungere altri mercati prossimamente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)