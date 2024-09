SharkNinja debutta nel mercato delle macchine per caffè, e le altre novità del marchio

(Adnkronos) – SharkNinja ha presentato a IFA 2024 a Berlino una nuova gamma di prodotti per l’Europa. Dopo una solida performance di ricavi nella regione nell’ultimo anno, SharkNinja ha annunciato l’intenzione di lanciare oltre 20 nuovi prodotti sotto i marchi Shark e Ninja. Le ultime innovazioni dell’azienda statunitense includono la Ninja Luxe Café, una macchina per caffè espresso, caffè filtro e cold brew rapido (disponibile solo in alcuni modelli); lo Shark PowerDetect Robot, un robot che ottimizza la pulizia rilevando e reagendo all’ambiente circostante; lo Shark Steam Pickup, un nuovo mop a vapore che raccoglie anche i detriti e il Ninja Foodi 8-in-1 PossibleCooker, un versatile multicooker che può cuocere a fuoco lento, cuocere al vapore, rosolare/sauté, cucinare riso e altro ancora. “È un privilegio essere qui all’IFA di Berlino e far parte delle celebrazioni per il centenario. In SharkNinja siamo dedicati a migliorare la vita delle persone in ogni casa del mondo. Per mantenere la rapida espansione in nuovi Paesi e Categorie nell’EMEA, oggi abbiamo svelato diversi nuovi prodotti entusiasmanti e innovativi”, ha detto Tom Brown, Presidente di SharkNinja EMEA. “Le nostre ultime innovazioni, come la nostra macchina da caffè all-in-one, la nuova linea di aspirapolvere Power Detect, inclusi il nuovo Robot Vacuum, e il nuovo Slushi frozen treats maker, affrontano le sfide quotidiane con soluzioni che risolvono i problemi dei consumatori. Siamo entusiasti di offrire questi prodotti, che mantengono la reputazione di Shark e Ninja per prestazioni, qualità e valore, alla nostra crescente base di clienti EMEA.” SharkNinja ha optato per un ingresso audace nel mercato delle macchine per caffè espresso nella regione EMEA con il lancio del suo primo elettrodomestico Ninja per caffè, che offre un’esperienza di qualità da barista a casa. La Ninja Luxe Café vuole guidare l’utente attraverso ogni fase di questa esperienza, dalla raccomandazione della dimensione di macinatura perfetta alla dosatura precisa dei chicchi, fino alla regolazione attiva di temperatura e pressione durante il processo di infusione. Per completare questa esperienza, il nuovo Ninja Sip Perfect Travel Mug raffredda le bevande calde a una temperatura confortevole in pochi minuti. SharkNinja ha annunciato l’introduzione della tecnologia ReverseClean nella sua linea di aspirapolvere. A differenza di molti aspirapolvere tradizionali che possono mancare i detriti durante il ritorno, questa tecnologia garantisce una pulizia efficiente. I nuovi aspirapolvere che utilizzano questa tecnologia includono il Power Detect Upright, il Power Detect Cordless Stick, il Power Detect Cordless Auto Empty e il Power Detect Cordless. Inoltre, l’azienda sta introducendo una nuova gamma di robot PowerDetect. Sfruttando la capacità di rilevare automaticamente i livelli di sporco, lo sporco nascosto, le macchie bagnate, i bordi e i tipi di pavimento, la gamma rende la pulizia profonda della casa senza mani ed efficace. Dopo la nuova Ninja Double Stack Air Fryer, SharkNinja sta ampliando la gamma con la Ninja Double Stack XL Air Fryer con Smart Cook System, che include una sonda digitale integrata per garantire risultati ottimali ogni volta. L’azienda sta inoltre introducendo la Ninja Double Stack 2-Drawer Air Fryer 7.6L, per offrire la flessibilità di cottura del prodotto in un design ancora più compatto. Per quanto riguarda gli strumenti da cucina, le prossime uscite includono il Ninja Foodi 8-in-1 PossibleCooker, progettato per semplificare la preparazione dei pasti e la pulizia per le famiglie numerose. SharkNinja ha annunciato anche il nuovo Ninja SLUSHi Frozen Drink Maker: L’ultima innovazione dai creatori del virale Ninja CREAMi permette agli utenti di preparare facilmente granite e slushie a casa. Inoltre, Ninja ha annunciato il lancio del nuovo Ninja Blast Max Portable Power Pro. Il nuovo Ninja Blast Max offre tre programmi tra cui scegliere per creare smoothie perfetti: blend, crush e smoothie. Poiché frantuma il ghiaccio fino a ridurlo in neve, non c’è bisogno di liquidi durante la miscelazione. Prezzi e disponibilità dei prodotti variano a seconda del mercato e saranno annunciati in seguito —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)