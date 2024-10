Shinobi, il ninja del Sega Master System al cinema

(Adnkronos) – Universal Pictures ha annunciato una collaborazione con SEGA per portare al cinema l’iconico franchise videoludico Shinobi. A dirigere l’adattamento cinematografico sarà Sam Hargrave, regista noto per l’adrenalinica saga di Extraction con Chris Hemsworth. La sceneggiatura sarà affidata a Ken Kobayashi, già autore di Sunny e Move On, che avrà il compito di trasporre le avventure del ninja Joe Musashi in un’esperienza cinematografica esplosiva. La serie di Shinobi, nata nel 1987 come videogioco arcade, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo con il suo mix di azione frenetica e ambientazioni suggestive. Il protagonista, Joe Musashi, è un ninja moderno che combatte contro forze malvagie per proteggere il mondo dalle tenebre. Con oltre 14 titoli all’attivo, tra capitoli principali, spin-off e riedizioni, la saga ha venduto oltre cinque milioni di copie, consolidando il suo status di cult. La notizia del film arriva in concomitanza con l’annuncio di un nuovo capitolo della serie videoludica, previsto per il futuro. SEGA ha promesso di svelare maggiori dettagli sul gioco prossimamente, alimentando ulteriormente l’attesa dei fan. Il film sarà prodotto da Marc Platt e Adam Siegel per Marc Platt Productions, Dmitri M. Johnson per Story Kitchen e Toru Nakahara per SEGA. Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson saranno i produttori esecutivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)