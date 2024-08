Snapdragon X Elite, il processore delle meraviglie IA testato su Galaxy Book4 Edge

(Adnkronos) – Il Galaxy Book4 Edge rappresenta il primo passo di Samsung nella nuova generazione di PC Copilot+, caratterizzati dal processore Snapdragon X Elite di Qualcomm. Questo laptop ultraleggero e sottile, disponibile in versioni da 14 e 16 pollici, promette di offrire prestazioni e durata della batteria in grado di competere seriamente con il MacBook Air di Apple. Esteticamente, Galaxy Book 4 Edge mantiene il design tipico dei Galaxy Book di Samsung, con una cornice in alluminio liscia, bordo affusolato e un’apertura facile con una sola mano. Questi elementi conferiscono un aspetto premium, anche se il design complessivo non risulta particolarmente innovativo. Ciò che sorprende è la sottigliezza e la leggerezza del laptop, che riesce comunque a includere porte HDMI, USB-A e uno slot per schede microSD insieme alle porte USB-C di ordinanza. Il vero punto di forza del Galaxy Book 4 Edge è il suo touchscreen OLED. Luminoso, nitido e fluido, il display rende al meglio qualsiasi contenuto, anche se tende a trattenere le impronte digitali e non raggiunge la luminosità di alcuni concorrenti. La tastiera offre un’esperienza di digitazione nella norma, mentre il trackpad è sorprendentemente grande. Il cuore pulsante del Galaxy Book 4 Edge è il processore Qualcomm Snapdragon X Elite, uno dei chip più veloci della nuova generazione, progettato per competere direttamente con i processori Intel. Le prestazioni quotidiane sono eccezionali, rendendo il Galaxy Book il più veloce tra i laptop con Snapdragon X. Tuttavia, c’è da notare che l’incompatibilità con alcune applicazioni non aggiornate per il chip ARM potrebbe causare rallentamenti o addirittura impedirne l’esecuzione. Nonostante le promesse di una lunga durata della batteria, il Galaxy Book4 Edge si attesta su un’autonomia di circa otto ore di utilizzo misto, tra navigazione, scrittura, chat e app per prendere appunti. Il laptop si posiziona al livello delle macchine con processori Intel, ma rimane lontano dalle performance dei MacBook di Apple che possono durare fino al doppio del tempo. Uno dei punti di forza dei nuovi processori Qualcomm è la possibilità di liberare tutto il potenziale legato all’intelligenza artificiale generativa: nei PC Copilot+ c’è un tasto apposito che liberà le meraviglie dell’assistente Microsoft. Le funzionalità di intelligenza artificiale del Galaxy Book4 Edge al momento sono limitate, ma destinate a crescere in futuro. Alcune caratteristiche, come i sottotitoli automatici, sono molto utili, e in futuro sarà possibile ricercare informazioni con un semplice screenshot dallo schermo del PC. L’integrazione con altri dispositivi Samsung è eccellente. Il laptop può fare il mirroring dei telefoni Galaxy, utilizzare un tablet come secondo schermo, copiare e incollare tra dispositivi e collegare automaticamente gli auricolari Samsung. Queste funzionalità possono risultare decisive per chi è già parte dell’ecosistema Samsung. Galaxy Book4 Edge ha un prezzo a partire da 1.699 euro per la versione da 14 pollici e 1.799 euro per la versione da 16 pollici. Un computer che dimostra che i PC con processori ARM possono offrire prestazioni competitive. È rapido, silenzioso e mantiene la sua potenza anche quando scollegato dalla corrente, una caratteristica che i laptop con processori Intel o AMD non riescono a eguagliare. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)