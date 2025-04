Sony annuncia la data di uscita di Ghost of Yotei su PS5

(Adnkronos) – Sony ha ufficializzato il lancio di uno dei titoli più attesi dell’anno per PlayStation 5: Ghost of Yōtei, in arrivo il 2 ottobre 2025. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo trailer, caratterizzato da suggestive sequenze cinematografiche in stile samurai, intervallate da brevi scorci del gameplay che evidenziano combattimenti intensi e l’esplorazione a cavallo di paesaggi naturalistici mozzafiato. Sviluppato da Sucker Punch, Ghost of Yōtei rappresenta il seguito spirituale dell’acclamato Ghost of Tsushima (2020). Il gioco introduce una nuova protagonista, Atsu, una samurai impegnata in un percorso di vendetta personale. Secondo la descrizione ufficiale, l’obiettivo iniziale della protagonista è quello di eliminare una banda di sei fuorilegge responsabili della distruzione della sua famiglia: “Uno a uno, Atsu li rintraccia per compiere la sua vendetta. Tuttavia, il viaggio si rivelerà essere qualcosa di più profondo della semplice rivalsa. Attraversando la regione di Ezo, la protagonista stringerà alleanze inaspettate che contribuiranno a ridefinire il suo scopo”. L’impianto narrativo e strutturale del titolo sembra orientarsi verso un approccio open-world, lasciando ai giocatori la libertà di scegliere l’ordine con cui affrontare ciascun membro del gruppo. Tale impostazione dovrebbe favorire una maggiore personalizzazione dell’esperienza ludica. Ghost of Yōtei si inserisce nel ristretto novero delle esclusive di rilievo previste per il 2025 su PS5, andando a seguire l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach, attesa per il 26 giugno. Con un mix di azione, narrazione emotiva e libertà esplorativa, il nuovo titolo di Sucker Punch si presenta come una delle proposte più significative dell’anno per la console Sony. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)