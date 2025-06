Super Mario Strikers debutta su Nintendo Switch 2

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato che Super Mario Strikers, l’iconico gioco di calcio arcade ambientato nel Regno dei Funghi, sarà disponibile su Nintendo Switch Online a partire dal 3 luglio 2025. Si tratta della prima aggiunta GameCube post-lancio per la nuova Switch 2, e sarà accessibile esclusivamente per chi sottoscrive il Pacchetto Aggiuntivo del servizio. Sviluppato da Next Level Games e originariamente pubblicato nel 2005, Super Mario Strikers è noto per il suo approccio frenetico e sopra le righe al calcio, dove le regole tradizionali lasciano spazio al puro caos. I giocatori possono scegliere il proprio capitano tra volti noti come Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Donkey Kong, Wario e Waluigi, per poi lanciarsi in modalità come Grudge Match, Cup Battles e Custom Battles. Le partite si svolgono all’interno di campi recintati da barriere elettrificate, senza arbitri a frenare il gioco duro. L’azione è alimentata da oggetti classici della serie, come gusci e funghi, e culmina nelle Super Strike, tiri speciali capaci di segnare due punti in un colpo solo. Oltre al gioco in singolo, Super Mario Strikers supporta il multiplayer locale e online fino a quattro giocatori, con comandi intuitivi che permettono a chiunque di scendere in campo e partecipare allo spettacolo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)