Tecna 2024, Webinar Tecnologie di processo e progettazione per l’industria delle superfici

(Adnkronos) – Torna Tecna – How to make it, il Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici, organizzata da Ieg – Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac – Associazione Costruttori Macchine Attrezzature per la Ceramica, si terrà dal 24 al 27 settembre 2024 presso il Rimini Expo Centre. Da oltre 40 anni, Tecna è la manifestazione leader mondiale per le tecnologie di processo, le attrezzature, l’estetica e il design per l’industria della ceramica e del laterizio. Rappresenta un punto di riferimento per tutte le principali filiere legate ai materiali per le costruzioni, l’architettura e il design. Da quest’anno con un ulteriore e importante novità grazie alla creazione dell’innovation district e relativa area startup che punta a valorizzare le ultime novità e stimoli in ambito di Industria 4.0 con focus su: digitalizzazione, soluzioni green, sostenibilità e logistica; garantendo continuità con il processo innovativo intrapreso dall’industria manifatturiera. La call for startup si è chiusa nelle settimane scorse e in attesa di aprire i lavori della fiera, l’Angi in qualità di main partner di tutto il progetto del distretto innovazione e area startup, organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac e con il supporto di Ice – Italian Trade Agency e del Tecnopolo di Rimini, lancia un interessante webinar dal titolo: “Tecnologie di processo e progettazione per l’industria delle superfici”. Ad intervenire in questo momento di dibattito, alcuni tra i membri del comitato di valutazione della call for startup, tra cui: Elisabetta Migone – Head of startup and entrepreneurship office di IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Francesco Tufarelli – Direttore Generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Claudio Lubatti – Head of Relations with Innovation Ecosystem Intesa San Paolo Innovation Center. Ci saranno inoltre a portare la loro voce il Presidente dell’Angi Gabriele Ferrieri e il direttore del comitato scientifico Angi Prof. Roberto Baldassari. Moderazione affidata a Ylenia Totino Direttrice Nazionale Luxury&Lifestyle Angi Tv Host/Moderator. Sarà possibile seguire il webinar dai canali social di Angi il giorno mercoledì 11 settembre dalle ore 10,00 su X, Youtube, Facebook e LinkedIn. Oppure cliccando semplicemente su questo link

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)