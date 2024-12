Trump dalla parte di Musk sui visti per stranieri altamente qualificati

(Adnkronos) – Elon Musk si è trovato recentemente al centro di un acceso dibattito sull’uso dei visti H-1B negli Stati Uniti. Il programma, che permette a lavoratori stranieri altamente qualificati di entrare nel mercato del lavoro statunitense, è stato oggetto di critiche da parte di alcune figure di spicco del movimento MAGA (Make America Great Again). Tuttavia, Musk ha difeso con fermezza l’importanza di tale strumento per il mantenimento della competitività tecnologica ed economica del Paese: “Io sono in America, insieme a molte altre persone fondamentali per la creazione di SpaceX, Tesla e centinaia di altre aziende che hanno reso forte il Paese, grazie ai visti H-1B”. Anche Donald Trump ha espresso il suo sostegno al programma, dichiarando di aver sempre apprezzato e sostenuto questa iniziativa che consente alle aziende di assumere lavoratori stranieri in occupazioni specializzate. Il presidente neoeletto ha sottolineato di aver fatto ampio uso dei visti H-1B per le sue proprietà, definendoli un “ottimo programma”. Questo commento si pone in contrasto con le sue precedenti politiche durante la sua amministrazione, quando aveva limitato l’accesso ai visti per i lavoratori stranieri e aveva criticato il programma. Le dichiarazioni di Musk hanno scatenato reazioni forti da parte di alcune figure di spicco del movimento MAGA, come Laura Loomer e Ann Coulter, che sostengono che il programma sia stato abusato e debba essere drasticamente ridimensionato. Anche Steve Bannon, ex consigliere della Casa Bianca, ha attaccato Musk in modo sarcastico, insinuando che le sue posizioni siano immaturamente impulsive. Nonostante queste critiche, Musk ha ribadito che il programma è essenziale per mantenere gli Stati Uniti al vertice dell’innovazione globale. Secondo il CEO, attrarre la “top 0,1% dei talenti ingegneristici” è cruciale per assicurare che l’America continui a vincere nel panorama competitivo internazionale. A fianco di Musk si è schierato Vivek Ramaswamy, prossimo a ricoprire un ruolo di primo piano nel Dipartimento per l’Efficienza Governativa. Ramaswamy ha offerto un’analisi critica della cultura americana, accusandola di valorizzare la mediocrità a scapito dell’eccellenza. Condividendo le preoccupazioni di Musk, ha sottolineato la necessità di promuovere un sistema che premi il merito e l’innovazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)