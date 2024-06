Tutte le novità di iPadOS 18, dalla calcolatrice all’IA

(Adnkronos) – Apple ha recentemente annunciato il lancio di iPadOS 18 in occasione dell'inizio della WWDC 2024, l'evento dedicato agli sviluppatori per i propri sistemi operativi. Una delle novità più attese è l'arrivo dell'app Calcolatrice su iPad, arricchita dalla funzione Math Notes, che permette agli utenti di scrivere espressioni matematiche e vedere i risultati in tempo reale. La possibilità di assegnare variabili e visualizzare grafici rende l'apprendimento e la gestione dei calcoli più intuitivi, particolarmente utile in ambito educativo e professionale. iPadOS 18 migliora ulteriormente l'uso di Apple Pencil con Smart Script, una funzione che rende la scrittura a mano più fluida e leggibile. Gli utenti possono ora scrivere velocemente senza sacrificare la chiarezza del testo. Note introduce anche nuovi strumenti di organizzazione e opzioni di personalizzazione, rendendo la gestione degli appunti più efficiente. L'aggiornamento permette una maggiore personalizzazione della schermata Home e del Centro di Controllo. Gli utenti possono ora posizionare widget e icone delle app liberamente, creando un layout su misura. Il Centro di Controllo ridisegnato offre accesso rapido ai controlli usati più frequentemente, migliorando l'usabilità complessiva del dispositivo. L'app Foto subisce un'importante trasformazione, sfruttando al massimo il display dell'iPad per organizzare automaticamente le librerie. Nuove funzionalità permettono di fissare contenuti preferiti, utilizzare viste a carosello e riprodurre automaticamente i ricordi migliori, rendendo la gestione delle immagini più intuitiva e piacevole. Safari introduce la modalità Lettura e gli Highlights, che sfruttano il machine learning per evidenziare le informazioni chiave delle pagine web. iPadOS 18 offre inoltre nuovi strumenti per il controllo della privacy, permettendo agli utenti di gestire meglio l'accesso alle proprie informazioni e app. Una delle innovazioni più rivoluzionarie di iPadOS 18 è Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale che integra modelli generativi e contesto utente per fornire suggerimenti e azioni pertinenti. Questa funzione, progettata con un'attenzione particolare alla privacy, è integrata in iPadOS 18, iOS 18 e macOS Sequoia e sarà disponibile per i dispositivi con chip serie M1. L'app Messaggi viene arricchita con nuove opzioni di formattazione del testo e effetti animati per rendere le conversazioni più espressive. La possibilità di programmare l'invio dei messaggi offre un maggiore controllo sulla comunicazione, permettendo agli utenti di gestire meglio le proprie interazioni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)