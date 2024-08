WhatsApp in arrivo Username e Pin per proteggere la Privacy

(Adnkronos) – WhatsApp ha in programma di rilasciare nuove funzionalità per rafforzare la privacy degli utenti. L’implementazione degli username consentirà agli utenti di interagire senza dover necessariamente rendere noto il proprio numero di telefono. Questa funzionalità, già presente su altre piattaforme come Telegram, mira a ridurre la condivisione automatica di dati personali, riducendo in modo significativo il rischio di spam e potenziando, di conseguenza, la sicurezza delle comunicazioni. In aggiunta, WhatsApp prevede l’introduzione di un PIN associato all’username, questo sistema consentirà agli utenti di ricevere messaggi soltanto da chi è a conoscenza di questo codice personale. Questo ulteriore livello di protezione è pensato per prevenire l’accesso indesiderato e garantire che le comunicazioni rimangano private. Queste innovazioni, che saranno disponibili nei prossimi mesi per tutti i dispositivi con l’applicazione installata, sono parte di un impegno continuo di WhatsApp e Meta per salvaguardare la privacy dei suoi oltre 2 miliardi di utenti globali, in un contesto dove ogni giorno vengono scambiati circa 1 miliardo di messaggi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)