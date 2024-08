WindSight IQ rivoluziona la 37a America’s Cup : visione del vento in tempo reale

(Adnkronos) – La 37a edizione della America’s Cup, ospitata nelle acque di Barcellona, ha già iniziato a catturare l’attenzione del mondo della vela con l’introduzione di WindSight IQ, la rivoluzionaria tecnologia di visualizzazione del vento. Mentre la Louis Vuitton Cup, il torneo dei challenger prenderà il via a fine settembre, le regate preliminari sono partite oggi, 22 agosto, coinvolgendo i team partecipanti in intense sfide. Con una nota ufficiale, Capgemini e America’s Cup Media hanno annunciato l’implementazione della tecnologia WindSight IQ nella 37a edizione dell’America’s Cup,

l’innovativa tecnologia sfrutterà avanzati sistemi LiDAR (forniti da Lumibird) e realtà aumentata per permettere a spettatori e commentatori di visualizzare e comprendere le condizioni del vento in tempo reale, arricchendo significativamente l’esperienza visiva e tattica delle regate. Date le difficoltà tecniche, nessuno finora è mai stato in grado di mostrare con precisione il vento in tempo reale nel corso di una regata. Combinando le proprie competenze in materia di tecnologia, ingegneria, dati e design, Capgemini e America’s Cup Media, l’host broadcaster dell’evento, utilizzeranno LiDAR (light detection and ranging), la sensor fusion e il calcolo scientifico per illustrare l’andamento del vento tramite grafici in realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). I dati relativi al campo di vento verranno inoltre trasmessi in tempo reale a un simulatore di vela e utilizzati per creare la riproduzione di una “ghost boat”, proiettabile sul campo di regata attraverso la grafica AR e VR. Tale riproduzione mostrerà il percorso ottimale che gli equipaggi dovrebbero seguire in base alle variazioni misurate nella pressione, nel gradiente, nell’orientamento e nella velocità del vento. Per raccogliere con precisione i dati grezzi sul vento, sono stati posizionati tre LiDAR sul lungomare di Barcellona, rivolti verso il percorso di gara e in grado di analizzarlo interamente. Ogni LiDAR ha un raggio di scansione medio di 6,5 km fino a un massimo di 12 km e misura la velocità del vento ogni 1,5 m da 0 a 12 km fino a 38 m/s (73 nodi), con una precisione di