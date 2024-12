Xbox Year in Review 2024 disponibile con ancora più statistiche

(Adnkronos) – Xbox Year in Review è tornato, offrendo un’esperienza ancora più ricca e personalizzata per rivivere i momenti più significativi dell’anno videoludico appena trascorso. La retrospettiva, disponibile su questo sito, non si limita a fornire statistiche di gioco, ma si propone come una vera e propria celebrazione del viaggio individuale di ogni giocatore. Accedendo con il proprio account Xbox, gli utenti potranno immergersi in un’analisi dettagliata del loro stile di gioco. Oltre ai dati tradizionali come il tempo totale di gioco, gli obiettivi raggiunti e i generi preferiti, Year in Review 2024 introduce nuove funzionalità per un’esperienza ancora più coinvolgente. L’interfaccia si personalizza in base al gioco più utilizzato, mentre un profilo giocatore unico viene generato in base alle preferenze individuali. Gli appassionati di giochi di ruolo fantasy potrebbero essere etichettati come “Gufi Cavaliere”, mentre gli amanti delle sfide sportive come “Veri MVP”. La componente social è stata ulteriormente arricchita: ora è possibile visualizzare gli amici con cui si è giocato di più e condividere i propri risultati con un solo click, permettendo a tutti di mostrare le proprie abilità. Sezioni dedicate a Game Pass e Rewards completano l’offerta. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)