Xenoblade Chronicles X torna dopo dieci anni su Switch

(Adnkronos) – Nintendo e Monolith Soft riportano in vita l’epico mondo di Mira con Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, in arrivo su Nintendo Switch il 20 marzo 2025. Questa rimasterizzazione del titolo originariamente pubblicato su Wii U nel 2015 si propone di offrire ai giocatori un’esperienza rinnovata e arricchita. La Definitive Edition vanterà una serie di miglioramenti, a partire dalla grafica. I giocatori potranno aspettarsi texture più definite, modelli poligonali più dettagliati e un frame rate più fluido, che contribuiranno a rendere ancora più immersiva l’esplorazione del pianeta alieno Mira. Oltre alle migliorie visive, Monolith Soft ha ampliato la già ricca narrativa del gioco con nuovi elementi di storia. Non sono stati ancora divulgati dettagli specifici in merito, ma è lecito aspettarsi approfondimenti sui personaggi e sul mondo di gioco. La Definitive Edition non si limiterà a offrire una veste grafica rinnovata e una storia ampliata. È probabile che vengano introdotti anche nuovi contenuti di gioco, come equipaggiamento, missioni e sfide aggiuntive. Xenoblade Chronicles X è un action RPG che si distingue per il suo vasto mondo aperto, il sistema di combattimento complesso e la trama avvincente. Questa riedizione su Nintendo Switch rappresenta un’opportunità per i giocatori che non hanno avuto modo di apprezzarlo su Wii U, o per i veterani che desiderano rivivere l’avventura con contenuti aggiuntivi. Ulteriori informazioni su Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition verranno rilasciate da Nintendo nei prossimi mesi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)