25enne muore investito da auto pirata davanti a lido Ostuni

(Adnkronos) – Un ragazzo di 25 anni, originario di Fasano, è stato investito e ucciso la notte scorsa all’uscita di uno stabilimento a Rosamarina, lungo la complanare in località Pilone sulla costa di Ostuni (Brindisi). L’automobilista, identificato praticamente subito dai poliziotti impegnati nelle indagini, è stato arrestato: secondo quanto apprende l’Adnkronos, si sarebbe fermato in un primo momento, subito dopo l’impatto, per poi dileguarsi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)