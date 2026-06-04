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A giugno Roma si tinge di viola: torna la festa della lavanda al Lavandeto di Roma

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – C’è un angolo di Provenza nascosto a sud di Roma, vicino al Santuario del Divino Amore. Per poche settimane l’anno, i suoi campi si trasformano: si colorano di viola intenso, e l’aria si impregna di quel profumo inconfondibile che rallenta il passo e calma la mente. È il Lavandeto di Roma, un’azienda agricola biologica che coltiva lavanda officinale e angustifolia, e che per la sua quarta edizione torna ad aprire i cancelli con la festa dedicata a questa pianta straordinaria. 

Non si tratta di una semplice visita: è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il colore che si distende davanti agli occhi, il profumo che entra nei polmoni e porta con sé una sensazione di benessere, il silenzio della campagna romana interrotto solo dal vento tra i fiori. La lavanda è da secoli nota per le sue proprietà calmanti, e qui quella magia si vive in modo diretto, immersi in un paesaggio che sembra appartenere a un’altra latitudine. 

Ad arricchire l’esperienza ci sono workshop e laboratori artigianali per grandi e piccini, un’area dedicata ai bambini e un punto ristoro dove rifiatare. E poi la possibilità di portare a casa qualcosa di concreto: oli essenziali, idrolati, oleoliti, candele e profumatori prodotti direttamente in azienda, con cura e filiera corta. Quest’anno sono attese anche delle novità pensate appositamente per celebrare la pianta e i suoi benefici. 

Sabato 6, 13, 20 giugno 

17:00 – 20:00 

Domenica 

7, 14, 21 giugno 

09:00 – 12:00 | 17:00 – 20:00 

Informazioni pratiche:
 

– Posti limitati per garantire un’esperienza confortevole 

– Parcheggio interno gratuito 

– Ingresso gratuito per bambini fino a 2 anni e persone con disabilità 

– Non è consentito l’accesso con animali di qualsiasi taglia 

L’accesso alla Festa della Lavanda sarà consentito solo con biglietto acquistabile online dal sito ufficiale https://www.illavandetodiroma.it.
 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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