A Venezia 81 Brad Pitt ufficializza la nuova relazione: chi è Ines de Ramon

(Adnkronos) – Debutto sul red carpet per Brad Pitt e Ines de Ramon all’ottantunesima Mostra del cinema di Venezia. In occasione della presentazione di ‘Wolfs’, la commedia d’azione di cui è protagonista insieme a George Clooney, Brad Pitt ha deciso di farsi accompagnare da Ines de Ramon, designer di gioielli che frequenta da un paio d’anni. Nonostante la scelta di non prestarsi alle foto di coppia di rito, è stata in ogni caso la prima volta che i due hanno calcato insieme il tappeto rosso. Scatti in posa solo insieme a George e Amal Clooney, le altre foto sono state fatte durante l’arrivo e ai margini del red carpet, ma non c’è dubbio che la scelta di presentarsi insieme a una première così importante e di grande visibilità sia un modo per ufficializzare a tutti gli effetti questa relazione. Secondo la stampa internazionale, Ines de Ramon compirà 32 anni a fine anno. È nata infatti il 19 dicembre 1992 a Madrid, in Spagna, ma è cresciuta a Cologny, in Svizzera. Parla perfettamente inglese, spagnolo e francese, ma ha un’ottima conoscenza anche dell’italiano e del tedesco. Nel 2013 si è laureata in Economia Aziendale presso la prestigiosa Università di Ginevra e da quel momento si è costruita una lunga e solida esperienza nel campo dei gioielli. Dopo aver lavorato per Christie’s e per la svizzera De Grisogono, De Ramon è diventata vice presidente di Anita Ko Jewelry, brand amato da star come Hailey Bieber, Kourtney Kardashian e Mandy Moore. Dal 2019 al 2022 è stata sposata con l’attore statunitense Paul Wesley, noto per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva ‘The Vampire Diaries’. Nello stesso anno della separazione ha iniziato a frequentare Brad Pitt: i due erano stati avvistati insieme a un concerto di Bono nel novembre 2022. Una fonte vicina alla designer aveva confermato a People che de Ramon e Pitt si erano conosciuti tramite un’amicizia comune e che l’attore Hollywoodiano è stato da subito molto preso. Il mese seguente altre fonti avevano raccontato che de Ramon avrebbe partecipato al party dopo la premiere di ‘Babylon’ a Los Angeles e poi al compleanno per i 59 anni di Pitt in un ristorante italiano. Da quanto scrive People, la coppia starebbe convivendo da febbraio 2024. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)