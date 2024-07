Accoltellamento Southport, morta terza bambina ferita nell’attacco

(Adnkronos) – E’ morta una terza bambina accoltellata ieri durante una festa in un centro estivo a Southport, vicino a Liverpool, in Gran Bretagna. Lo ha reso noto la polizia in un comunicato, nel quale si precisa che “la bambina di nove anni è morta in ospedale questa mattina” in seguito alle ferite riportate. Ieri a rimanere vittima del 17enne responsabile dell’attacco una bimba di sei anni e una di sette. Altri otto bambini sono rimasti feriti, cinque dei quali versano “in condizioni critiche”, ha fatto sapere la polizia. Oltre ai bambini, due adulti restano in condizioni critiche. L’aggressore 17enne, che vive a Banks, nel Lancashire, ma è nato a Cardiff, rimane sotto custodia, ha aggiunto la polizia. I motivi del suo gesto non sono ancora chiari e la polizia ha esortato la popolazione a non diffondere false informazioni sui social, dopo che “è stato condiviso un nome non corretto del sospetto”. “L’incidente non viene considerato come terrorismo e non stiamo cercando nessun altro in relazione”, conclude la nota. Messaggi di cordoglio e solidarietà sono stati inviati da re Carlo e dalla regina Camilla – “profondamenti scioccati dalla notizia dell’orribile incidente” – e da William e Kate che hanno espresso vicinanza e affetto e rivolto “pensieri e preghiere a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo orribile ed esecrabile attacco”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)