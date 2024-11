Ad Antonello Venditti la Lupa capitolina: “Amo Roma, amo anche le sue buche”

(Adnkronos) – ‘’Sono onorato ed emozionato, Roma è casa mia e la amo in tutto le sue forme. Ho questa vocazione di amare questa città con tutti i suoi difetti. Siamo arrivati ad amare anche le buche di Roma, sono parte della nostra vita, ci facciamo i crescere i fiori’’. Lo ha detto Antonello Venditti ricevendo in aula Giulio Cesare la Lupa capitolina. “Non sopportiamo le critiche altrui. Roma è una città amatissima, amata da tutto il mondo per questo dobbiamo rispettarla di più, i romani devono dare di più alla città. Vogliamo fare Roma great again’’, ha poi aggiunto il cantautore che cita il ‘Make America Great Again’ (ovvero ‘Rendiamo l’America grande di nuovo’). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)