Al ministero dell’Istruzione scritte contro Valditara, simboli anarchici e stella a 5 punte

(Adnkronos) – “104 morte di Stato, non è l’immigrazione ma la vostra educazione” e “Valditara fai schifo, non può patriarcare per sempre, dimettiti”: sono le scritte apparse nella notte sui marmi della facciata del ministero dell’Istruzione di viale Trastevere a Roma. Ancora ignoti gli autori delle scritte, accompagnate da una stella a 5 punte e dal simbolo anarchico della freccia nel cerchio. Le frasi sono un chiaro riferimento alle parole di lunedì del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara relative al patriarcato e all’incremento dei fenomeni di violenza sessuale legato in qualche modo all’immigrazione illegale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)