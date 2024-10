Al Pacino: “Sono quasi morto di covid, il cuore si è fermato”

(Adnkronos) –

Al Pacino ha sfiorato la morte, se n’è ‘andato’ per qualche secondo. Poi, racconta, è tornato. Nel suo libro di memorie in uscita, ‘Sonny Boy’, l’attore di ‘Scarface’ ha raccontato di aver contratto il Covid durante la pandemia nel 2020 e di essere “tecnicamente morto”, prima della diffusione dei vaccini. La star hollywoodiana, 84 anni, ha ricordato come il suo cuore si sia fermato per qualche minuto: “Il mio cuore ha smesso di battere, non avevo più polso. Nel giro di pochi minuti sono accorsi paramedici e medici, che indossavano tute spaziali, sembravano degli astronauti”. Pacino ha pensato che quelli fossero gli ultimi istanti della sua vita ma “non ho visto la luce bianca, non c’era nulla dall’altra parte”. Al New York Times e a People, ricordando il periodo drammatico, l’attore ha raccontato essersi sentito “stranamente non bene”. Sono arrivate la febbre e la disidratazione. “Ero lì seduto a casa mia e me n’ero praticamente andato. Non avevo polso. Ci sei e poi non ci sei più. Ho pensato: ‘Wow, non hai nemmeno i tuoi ricordi, non hai niente”. Quindi, l’intervento dei medici: “Erano tutti attorno a me: ‘E’ tornato, è qui’, dicevano. Mi guardavo intorno e mi chiedevo cosa fosse successo. Pensavo di aver provato l’esperienza della morte, ma non credo sia andata così”. Il suo approccio alla vita è cambiato da allora? “Per niente”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)