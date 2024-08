Alain Delon, il dolore di BB: “Ho perso un amico, un alter ego, un complice”

(Adnkronos) – La morte di Alain Delon “crea un vuoto abissale che niente e nessuno sarà in grado di riempire”. Così Brigitte Bardot in un messaggio scritto di suo pugno, riportato dai media francesi. “Alain, morendo, mette fine al magnifico capitolo di un’epoca passata, di cui era un monumento sovrano”, scrive l’attrice che resta ormai l’ultima leggenda vivente del cinema francese. “Ha rappresentato il meglio del ‘cinema di prestigio’ in Francia. Un ambasciatore di eleganza, talento, bellezza”, scrive ‘BB a proposito del suo amico. “Ho perso un amico, un alter ego, un complice. Condividevamo gli stessi valori, le stesse delusioni, lo stesso amore per gli animali. Mi viene in mente una frase del poeta Alfred de Vigny ne ‘La morte del lupo’: ‘Per vedere cosa eravamo sulla terra e cosa lasciamo, solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza'”, conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)