Alba Parietti: “Vivere a Milano è diventato impossibile”

(Adnkronos) – “Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile”. E’ lo sfogo Alba Parietti, che sul suo profilo Instagram ha postato le immagini della sua auto alla quale la notte scorsa ignoti hanno portato via i pneumatici: “La sorpresa della mattina, nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio”, scrive la showgirl. “Questa notte, a me. E altre persone, tra Basiglio e Milano 3, hanno trovato le macchine in questa condizione”, si legge nel post. “Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia”. E aggiunge: “Io posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte?”. Resta il fatto, osserva, che “vivere qui è diventata una roulette russa. Viviamo nel terrore e lo dico con cognizione di causa. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione è uno Stato che ha fallito. Come cittadina mi vergogno, di non avere più nemmeno il coraggio di augurarmi di diventare nonna perché consegnare un mondo così a una persona a cui vuoi bene è vivere nel terrore”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)