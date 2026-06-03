Alcaraz, quando rientra in campo? Ferrer: “Ha voglia di tornare”

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Carlos Alcaraz sta tornando. Il tennista spagnolo è alle prese con l’infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a rinunciare prima ai Masters 1000 di Madrid e Roma e poi al Roland Garros e al prossimo Wimbledon. L’obiettivo per Alcaraz è tornare il prima possibile in campo così da recuperare il distacco da Jannik Sinner nel ranking Atp, e a svelare come sta procedendo la sua riabilitazione ci ha pensato David Ferrer, capitano della Spagna di Coppa Davis.

“Ho parlato con lui e dice che ha tanta voglia di tornare a competere”, ha rivelato Ferrer al podcast ‘Partidazo de COPE’, “il recupero sta andando bene, non so quando tornerà ma l’attesa per lui sta cominciando a essere lunga. Mi ha scritto che sarebbe volato a Barcellona per un nuovo controllo”.

ul suo profilo Instagram, Alcaraz aveva pubblicato una carrellata di foto che lo ritraggono in momenti diversi dell’ultimo periodo, tra svago e vacanze con gli amici, ma a colpire sono state soprattutto due immagini. Uno è un video che mostra lo spagnolo in campo mentre si allena utilizzando però la mano sinistra per impugnare la racchetta, così da non sforzare il polso infortunato. Un modo per riprendere confidenza con il campo, le distanze e anche la pallina.

Un’altra foto però ha destato qualche apprensione in più. Alcaraz si è mostrato infatti in una tenuta ‘da ospedale’, con tanto di braccialetto al polso e tunica. Tutto quindi fa pensare che il numero 2 del mondo si sia sottoposto a un’operazione chirurgica per risolvere, una volta per tutte, il problema al polso e per questo avrebbe rimandato il suo rientro, rinunciando anche a Wimbledon.

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