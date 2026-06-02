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Alcaraz tra allenamento e… ospedale: lo spagnolo avvicina il rientro?

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si è operato? Il tennista spagnolo sta recuperando dall’infortunio al polso, rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a rinunciare prima ai Masters 1000 di Madrid e Roma, e poi al Roland Garros e al prossimo Wimbledon, permettendo a Jannik Sinner di allungare al numero 1 del ranking Atp, nonostante il ko dell’azzurro al secondo turno di Parigi. 

Sul suo profilo Instagram, Alcaraz ha pubblicato una carrellata di foto che lo ritraggono in momenti diversi dell’ultimo periodo, tra svago e vacanze con gli amici, ma a colpire sono state soprattutto due immagini. Uno è un video che mostra lo spagnolo in campo mentre si allena utilizzando però la mano sinistra per impugnare la racchetta, così da non sforzare il polso infortunato. Un modo per riprendere confidenza con il campo, le distanze e anche la pallina. 

Un’altra foto però ha destato qualche apprensione in più. Alcaraz si è mostrato infatti in una tenuta ‘da ospedale’, con tanto di braccialetto al polso e tunica. Tutto quindi fa pensare che il numero 2 del mondo si sia sottoposto a un’operazione chirurgica per risolvere, una volta per tutte, il problema al polso e per questo avrebbe rimandato il suo rientro, rinunciando anche a Wimbledon. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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