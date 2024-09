Alessandro Giuli, dal giornalismo al Maxxi: il nuovo ministro della Cultura

(Adnkronos) – Appassionato di vini pregiati, collezionista di sigari di cui è un grande cultore ed estimatore. Sono alcuni dettagli della personalità di Alessandro Giuli, il nuovo ministro della Cultura designato dal governo Meloni dopo le dimissioni rassegnate da Gennaro Sangiuliano. Giuli, nato a Roma il 27 settembre 1975, lascia l’incarico di presidente della Fondazione Maxxi di Roma, conferitogli proprio da Sangiuliano il 23 novembre 2022. Dopo qualche anno di studi in Filosofia alla Sapienza di Roma, Giuli ha cominciato come cronista scrivendo inizialmente per quotidiani locali e poi passando al ‘Foglio’. Nel 2004 diventa giornalista professionista, e sempre nella stessa testata diventa nel 2008 vicedirettore e poi condirettore fino al 2017. Come giornalista, ha collaborato con l’Inkiesta, Il Tempo, Libero, il Corriere dell’Umbria. Poi la carriera televisiva, che lo vede fra 2019 e 2020 ospite fisso della trasmissione ‘Patriae’, condotto da Annalisa Bruchi su Rai 2, e nel 2020 affiancare Francesca Fagnani in ‘Seconda linea’, sempre su Rai 2. Il neoministro della Cultura del governo italiano è anche autore di diversi libri, tra cui ‘Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei postfascisti’, edito da Einaudi, e ‘Gramsci è vivo’, edito da Rizzoli. E’ sposato con Valeria Falcioni, una collega giornalista con cui ha avuto due figli, nati nel 2016 e nel 2019. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)