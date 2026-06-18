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Alimenti, il futuro delle carni suine oggi all’assemblea Assica

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(Adnkronos) – In occasione dell’Assemblea annuale di Assica, che quest’anno celebra 80 anni, l’Associazione riunirà Istituzioni, economisti e imprese per analizzare le dinamiche dell’export, le sfide in campo e dibattere sulle prospettive di crescita di un settore che, con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro e un export di 2,5 miliardi, rimane uno dei pilastri del Made in Italy agroalimentare. I lavori avranno inizio con gli interventi di Lorenzo Beretta, Presidente di Assica, Pietro Paganini, Professore alla Temple University di Philadelphia e Presidente del policy institute Competere, Thanawat Tiensin, Direttore produzione e salute animale FAO. Ha confermato la partecipazione anche Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e delle Istituzioni, dedicata all’analisi dello scenario geoeconomico internazionale, delle ricadute che questo ha sull’export e sul futuro delle imprese.  

economia

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