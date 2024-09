Alimenti, Sanfrancesco (Unaitalia): “Carni bianche si confermano le preferite degli italiani”

(Adnkronos) – “Le carni bianche si confermano le preferite degli italiani, sono le uniche ad avere un trend di crescita nei consumi lieve ma costante, quest’anno siamo intorno a 21 chili pro capite. Le carni bianche rimangono tra le preferite nel carrello della spesa degli italiani con acquisti domestici che si attestano attorno al 35%. Questo grazie al fatto che le carni bianche sono prodotti molto versatili, dal grandissimo valore nutrizionale e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos Lara Sanfrancesco, direttore generale di Unaitalia, intervistata in vista del Pollo arrosto day, la manifestazione organizzata dell’associazione nazionale dei produttori di carni bianche, giunta quest’anno all’ottava edizione. “Siamo molto contenti – ha spiegato – di festeggiare l’ottava edizione del Pollo Arrosto Day e lo facciamo in occasione della festa dei nonni del 2 ottobre perché il pollo arrosto è perfettamente legato ai ricordi della famiglia e della tradizione della domenica a casa dei nonni. Quest’anno lo faremo con due ospiti d’eccezione. Da una parte nonna Marghe, famosissima sui social, che proporrà la ricetta di famiglia del suo pollo arrosto. Dall’altra un grandissimo chef, Peppe Guida, che proporrà la sua versione gourmet, ma anche in questa versione troveremo ricordi, famiglia e la nostra cultura italiana”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)