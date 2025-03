Amici, giudici del serale: scelti Amadeus, D’Amario e Malgioglio

(Adnkronos) –

Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Sono loro i giudici della edizione 2025 del serale di Amici di Maria De Filippi che partirà sabato 22 marzo. Prima dell’annuncio ufficiale, atteso per domani, la conferma arriva, come da tradizione, via social con i post del pubblico che stanno assistendo in studio alla registrazione della puntata. Nel frattempo, durante il daytime del talent di oggi, è stato annunciato il ritiro del ballerino Dandy a causa di un problema fisico che non gli permette di affrontare il serale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)