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Appello Binaghi: “Semifinale Slam con due italiani va fatta vedere in chiaro”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro”. E’ l’appello del presidente della Fitp, Angelo Binaghi dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano, numero 10 del seeding parigino, sfiderà sicuramente un’altro azzurro in semifinale, che uscirà dalla sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. “Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. I nostri straordinari ragazzi impegnati a Parigi rappresentano oggi anche un modello educativo per tanti giovani: per serietà, spirito di sacrificio, rispetto dell’avversario, cultura del lavoro e capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport”, ha aggiunto Binaghi.  

“Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro, nello spirito della normativa che il legislatore italiano ha già indicato per il futuro a tutela degli eventi di particolare interesse nazionale. Non si tratta di una questione commerciale, ma di un’opportunità per accompagnare ulteriormente la crescita del tennis nel nostro Paese e permettere a milioni di italiani di condividere un momento potenzialmente storico per il nostro sport”, ha concluso il numero uno del tennis italiano. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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