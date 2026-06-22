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Argentina-Austria, proteste su rigore. Ma Messi sbaglia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Proteste e colpo di scena in Argentina-Austria. Oggi, lunedì 22 giugno, l’Albiceleste ha sfidato la Nazionale austriaca nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita che ha vissuto una possibile svolta dopo pochi minuti. L’arbitro dopo revisione al Var, ha assegnato un contestato calcio di rigore all’Argentina, sbagliato clamorosamente da Lionel Messi. 

Succede tutto al 4′. Messi riceve palla sulla trequarti e inventa un assist per Lautaro Martinez, che si ritrova in area di rigore e corre verso il portiere austriaco. L’attaccante dell’Inter controlla il pallone, ma viene travolto da due difensore austriaci nel momento in cui stava caricando la conclusione. La squadra di Scaloni chiede subito calcio di rigore, mentre l’arbitro lascia giocare. 

Il direttore di gara viene però richiamato dal Var e va al monitor. Dopo revisione indica il dischetto tra le proteste dell’Austria. Della battuta del calcio di rigore si incarica, ovviamente, Messi, che però incrocia il sinistro ma calcia clamorosamente fuori. 

 

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