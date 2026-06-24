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Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Nel 2025 riciclate 10mila tonnellate di plastica”

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(Adnkronos) – Coripet, consorzio che unisce produttori e riciclatori di bottiglie in pet, “sta crescendo crescendo in modo importante”.  

“Oggi abbiamo circa 1800 ecocompattatori su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, con un’attenzione particolare alle regioni più deboli dal punto di vista delle raccolte differenziate e degli imballaggi in plastica. Nel 2025 abbiamo toccato le 10mila tonnellate di imballaggi in plastica avviati a riciclo”. Lo ha detto il presidente del consorzio, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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