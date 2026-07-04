23.7 C
Firenze
sabato 4 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Argentina-Capo Verde, Cabral pareggia nei supplementari e corre in tribuna per… la fidanzata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Regala sorprese clamorose la partita tra Argentina e Capo Verde ai sedicesimi di finale dei Mondiali oggi, sabato 4 luglio. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la gara va ai supplementari e segna subito Lisandro Lopez per l’Albiceleste, al 92′. Un gol che potrebbe far pensare alla ‘fine’ della partita, ma non va proprio così. Al 104′, Cabral rimette tutto in equilibrio con un gol da favola: il terzino capoverdiano riceve sulla sinistra, salta Mac Allister accentrandosi e con il destro disegna una traiettoria imprendibile per Martinez, che può solo restare a guardare il 2-2. 

Il capolavoro è poi incorniciato da un’esultanza destinata a diventare uno dei momenti iconici di questa Coppa del Mondo. Cabral vede il pallone entrare e poi inizia a correre, scuotendo la testa. Poi, la sua corsa finisce in tribuna per abbracciare e baciare la sua fidanzata, incredula come lui per l’andamento della serata.  

 

Un momento sigillato anche dall’incredulità dei tifosi capoverdiani in tribuna.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.7 ° C
24.5 °
22.9 °
36 %
0.5kmh
4 %
Sab
33 °
Dom
36 °
Lun
36 °
Mar
35 °
Mer
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2122)ultimora (1271)Video Adnkronos (461)sport (109)salute (93)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati