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Arianna Fontana su Generazione Talento, bel progetto per giovani

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(Adnkronos) – “Il mio contributo al progetto è essere qui oggi, riuscire a parlare e trasmettere la mia esperienza.  

Spero di riuscire ad ispirare non solo i più giovani ma anche tutti i presenti. È veramente bello vedere come molti si impegnano per la formazione non solo dei giovani, ma anche delle persone che si stanno rimettendo in gioco e vogliono trovare una nuova strada, quindi questo è molto bello. Credo che più che di parole le nuove generazioni hanno bisogno di esempi concreti, veri, reali. Non hanno bisogno di un esempio perfetto. Siamo umani, quindi sbagliamo e commettiamo errori però l’importante è come come reagiamo e come riusciamo ad alzarsi in piedi. Questo credo sia l’esempio più importante da trasmettere”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, atleta e campionessa olimpica a margine del Ceo Meeting del Consorzio Elis che si è svolto a Roma. Durante l’evento sono stati presentati i primi risultati del progetto ‘GenerAzione Talento’, inaugurato nel turno di presidenza di Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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