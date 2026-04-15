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Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo

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(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp di Barcellona e Jannik Sinner rimane numero 1 del mondo. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, annuncia il forfait per un problema al polso. L’iberico perde così la possibilità di riconquistare il primato nella classifica, perso con la sconfitta contro Sinner nella finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. “E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, dice Alcaraz in conferenza stampa. “Nel match di ieri” vinto contro il finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-2 “ho sentito un dolore al polso, è aumentato gradualmente. Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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