Caso Suarez, tre condanne a Perugia per l’esame “farsa”

(Adnkronos) – Tre condanne per il caso dell’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez nel 2020. Ora i giudici della prima sezione del tribunale di Perugia hanno condannato i tre imputati nel procedimento che riguardava le modalità con cui si era svolto l’esame presso l’Università per stranieri di Perugia, necessario al calciatore uruguayano per poter ottenere la cittadinanza italiana ed essere quindi tesserato come ‘comunitario’.

Nel corso delle indagini uno degli indagati per falso ideologico, un componente della commissione, aveva già definito la sua posizione con patteggiamento mentre altre tre persone, l’ex rettrice dell’Università, una professoressa componente della Commissione di esame e l’ex direttore generale erano state rinviate a giudizio per tre ipotesi di falso ideologico e per rivelazione di notizie riservate.

Al termine del dibattimento, la procura di Perugia aveva chiesto l’affermazione della penale responsabilità per tutti i reati contestati e il tribunale, accogliendo in gran parte la richiesta, ha condannato i tre imputati per due ipotesi di falso e per la rivelazione di segreto alla pena di un anno e mezzo e li ha invece assolti per uno dei capi di imputazione, concedendo loro la sospensione condizionale. Il tribunale ha inoltre condannato gli imputati a risarcire l’Università per stranieri, costituitasi parte civile i danni ricevuti, liquidati in 100mila euro. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

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