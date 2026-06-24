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Armani Classic, Sinner batte Norrie 6-3, 6-3

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(Adnkronos) –
Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo esibizione ‘Armani Classic’, in corso di svolgimento all’Hurlingham Club di Londra. Per il numero uno del mondo è stato il ritorno in campo a quasi un mese dalla sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, a causa di un malore quando era in vantaggio per due set a zero e 5-1 nel terzo parziale. Sinner ha sconfitto il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 25 minuti. La prossima settimana l’azzurro è chiamato a difendere il titolo conquistato a Wimbledon l’anno scorso in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, assente quest’anno per il noto infortunio al polso. Venerdì sarà sorteggiato il tabellone.  

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